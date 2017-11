Ferito da colpo di un cacciatore, Gianfranco è diventato tetraplegico

Durante la puntata di "Striscia la notizia" in onda sabato 4 novembre l'inviato Edoardo Stoppa si è recato a Lucca per parlare di alcune gravi problematiche legate alla caccia: ogni anno durante le battute nei boschi si registrano numerosi incidenti e il caso di Gianfranco, tetraplegico dopo essere stato colpito mentre si trovava nel suo uliveto il 7 novembre 2015. L'uomo racconta alla trasmissione di Canale 5 di aver avuto una discussione con il cacciatore prima di sentire i colpi del fucile. Stoppa ha tentato di incontrare anche l'uomo che ha sparato, ma il confronto non va proprio nel migliore dei modi.