Fatima, la jihadista italiana al padre: "Vieni in Siria a combattere per l'Isis"

"In casa comando l'uomo...prendi mamma per i capelli e vieni qua". Con queste parole la jihadista italiana Maria Giulia Sergio, ribattezzata Fatima, esortava il padre a trasferire la famiglia in Siria per arruolarsi nell'esercito dell'Isis. Nell'intercettazione la donna prova a convincere il padre a licenziarsi dalla fabbrica e a farsi dare i 25 mila euro di liquidazione per partire.