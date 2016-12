Falciata da auto, Marino: "Criminali" La famiglia di Corazon: "Giustizia"

"Spero che questi criminali siano catturati e puniti nel modo più severo possibile: sono persone non degne della nostra società". Lo ha detto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, parlando dei due ricercati per l'incidente nel quale ha perso la vita Corazon Peres Abordo. Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Non possiamo tollerare insediamenti abusivi che mettono a rischio l'equilibrio di una città complessa come Roma".

La famiglia: "Giustizia" - Chiede giustizia. Anzi, Giustizia. E di essere lasciata sola, con il suo dolore, con la sua famiglia. Maribel, sorella di Corazon Peres Abordo, la giovane madre di due bimbi di origini filippine rimasta uccisa a Roma, travolta dalla folle corsa di un'automobile guidata a tutta velocità, a bordo della quale c'erano almeno tre rom, due dei quali ancora ricercarti, fa fatica a trovare le parole tra un pianto e l'altro. Rey Rojas Magsino, il marito della 44enne vittima, è invece riuscito a liberarsi di un pizzico dell'enorme rabbia accumulata. "L'hanno uccisa come un cane. Chiedono perdono? E' già qualcosa, ma devono prendere i colpevoli della morte di mia moglie" ha dichiarato. Ma lei, Maribel, sembra non averne la forza. Ora, riesce solo a controllare il suo enorme dolore.



Una guerra tra clan dietro la latitanza dei due rom in fuga - Come rivelato da Il Messaggero, ci sarebbe una guerra tra clan dietro la latitanza dei due rom coinvolti nell'incidente di mercoledì sera costato la vita alla 44enne filippina, madre di due bambini. L'odio e i rancori tra due famiglie di uno stesso clan di nomadi, gli Halilovic, starebbe paradossalmente facilitando la latitanza in attesa di stabilire chi fosse alla guida dell'auto che ha travolto la povera Corazon. Vicino al luogo dell'incidente, tra l'altro, sono state trovate anche alcune bombe molotov.



Convalidato il fermo della 17enne - E' stato convalidato dal gip del Tribunale dei minorenni di Roma l'arresto della 17enne rom che si trovava sull'auto che, oltre a Corazon, ha falciato altri 9 passanti. E contestualmente è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La giovane è stata condotta al carcere minorile di Casal del Marmo. Gli inquirenti sono ora alla ricerca degli altri due occupanti dell'auto, che si trovavano seduti sui sedili anteriori. Setacciati due campi rom e alcune abitazioni a Roma nord, mentre sono al vaglio i filmati di una telecamera su via Battistini che ha ripreso parte dell'inseguimento di mercoledì notte. Intanto, la comunità filippina di Roma si è raccolta venerdì sera davanti al Campidoglio per pregare e chiedere, come tutti i cittadini, maggior sicurezza. E, magari, per una volta, vera Giustizia.