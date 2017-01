Al via a Roma il processo alle 10 persone coinvolte nel presunto raggiro da 2,5 milioni di euro ai danni di Aurelia Sordi, la sorella del celebre attore romano, morta la notte tra l'11 e il 12 ottobre 2014 all'età di 97 anni. Il processo, sollecitato dal pm Eugenio Albamonte, è stato disposto per Arturo Artadi, autista di Alberto Sordi e factotum della famiglia, gli avvocati Francesca Piccolella e Carlo Farina e il notaio Gabriele Sciumbata, tutti imputati per circonvenzione di incapace in relazione alla gestione dei conti correnti dell'anziana donna.