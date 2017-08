Siccità, al Nord scattano riduzioni dei prelievi di acqua dal Po

Per far fronte all'emergenza idrica da mercoledì 26 luglio al 3 agosto sono previste riduzione dei prelievi di acqua dal Po in tutte le Regioni del Nord. Fa eccezione l'Emilia-Romagna, dove la misura si applicherà solo dal 31 luglio. E' quanto è stato condiviso nella riunione dell'Osservatorio permanente sugli usi idrici che ha analizzato l'andamento delle portate del fiume.