Ravenna, scontro tra due navi: affonda un mercantile, recuperato un corpo

23:06 - Due mercantili si sono scontrati a circa due miglia al largo delle coste di Marina di Ravenna. Si tratta di una nave battente bandiera del Belise e una turca. Recuperato un cadavere ma il sindaco di Ravenna dice che c'è un altro morto e quattri dispersi del mercantile turco, affondato dopo la collisione. L'unica speranza per loro è che siano magari riusciti a salire in extremis su una zattera. Altri cinque marinai sono stati trasferiti in ospedale.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, con mezzi della Capitaneria di porto di Ravenna e del 118. L'incidente è avvenuto all'uscita del lungo porto canale della città romagnola.



Quattro persone risultano disperse - A sera inoltrata le ricerche si sono interrotte per il buio, il bilancio provvisorio ha restituito due morti. Il primo è stato recuperato in acqua già senza vita, l'altro è deceduto all'arrivo in ospedale. L'unico identificato è il 27enne Emrah Karadas, ingrassatore di bordo. Per il collega mancavano i documenti, forse portati via dalle correnti. Altri cinque marittimi sono stati salvati e portati in ospedale a Ravenna, in forte ipotermia ma fuori pericolo. All'appello mancano quattro uomini, tra cui il comandante e il primo ufficiale della motonave, dispersi in mare. L'unica speranza per loro e' che siano magari riusciti a salire in extremis su una zattera. In questo caso i venti prevalenti potrebbero averli trascinati verso sud, davanti alle coste di Cervia, là dove dall'alba di domani si concentreranno le ricerche.



Il capitano di vascello Giuseppe Meli, comandante della capitaneria di Porto di Ravenna, ha spiegato che la collisione è avvenuta quando il cargo turco stava puntando sullo scalo romagnolo per attraccare alla banchina della 'Nadep', terminal portuale specializzato in navi di medie dimensioni. L'altro mercantile era invece appena salpato dalla medesima banchina alla volta di Porto Nogaro (Udine). Dopo l'impatto, la motonave turca si è adagiata di poppa su un fondale di circa 15 metri, mentre la prua è rimasta fuori dall'acqua costituendo ora intralcio per la navigazione. E' la ragione per la quale uno dei naufraghi è rimasto incastrato nel relitto. "Un incidente - ha spiegato Meli - unico nel suo genere per il porto della città".