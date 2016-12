Ravenna, a 12 anni data in sposa per un debito di 30mila euro: condannati genitori ed ex marito

Sono stati condannati a tre anni di reclusione per maltrattamenti in concorso il padre e la matrigna della ragazza originaria del Bangladesh e residente a Ravenna data in sposa a 12 anni per saldare un debito di 30mila euro. L'ex marito della giovane, un connazionale di 37 anni, è stato condannato a 8 anni. Il matrimonio, non registrato, era stato celebrato a Ravenna nel 2006. Cinque anni dopo la ragazza era riuscita a denunciare tutto.