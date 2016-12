Ravenna, a 12 anni bengalese data in sposa per un debito di 30mila euro

18:16 - Botte fin da quando aveva sei anni. A 12 la giovane bengalese, per un debito da 30mila euro maturato dai genitori, fu ceduta in sposa a un connazionale che la prima notte di nozze abusò di lei. E' il racconto da incubo fatto dalla stessa ragazzina alla polizia. Imputati il padre e la matrigna per maltrattamenti. L'ex "marito" della ragazza dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenni.

Accuse pesanti, quindi per il padre e la matrigna, due 45enni che ora abitano in provincia di Rovigo. A processo anche l'ex "marito" della ragazza, un 36enne che vive a Bergamo.