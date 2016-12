Modena shock, neonato trovato morto in un cassonetto

Il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato in un cassonetto dei rifiuti a Fiorano, in provincia di Modena. Il bimbo era stato dato alla luce da una 22enne nigeriana, probabilmente irregolare, che poco dopo si era presentata al Policlinico con i segni di un parto da poco avvenuto. La procura di Modena ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per capire se il bambino sia nato morto o se sia deceduto dopo il parto.