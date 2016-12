Neonato morto in ospedale a Cosenza: indagati 2 ginecologi e un'ostetrica

Nella giornata di lunedì l'ospedale aveva avviato un'indagine interna, mentre il ministero della Salute aveva disposto l'invio di ispettori presso la struttura per far luce sulle cause della tragedia.



In una nota ufficiale diffusa dalla direzione dell'ospedale si legge che la donna sarebbe giunta all'ospedale "accusando dolori". "Il parto avvenuto per via spontanea - prosegue il documento - ha presentato difficoltà nel momento dell'espulsione del feto, morto per cause ancora in corso di accertamento".