Modena, due anziani fratelli trovati morti in casa

Due fratelli, entrambi medici, di 72 e 74 anni, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento di Rua Muro, in centro a Modena. E' stata la donna delle pulizie a entrare nell'abitazione e a scoprire i cadaveri. Non ci sarebbero segni di violenza sui corpi: non si esclude, perciò, che possa trattarsi di un duplice suicidio.