Ferrara, nel giorno dello sfratto uccide moglie e figlio e poi si suicida

Un mese fa c'era stato il primo accesso di sfratto dell'ufficiale giudiziario, che non aveva potuto però eseguirlo perché la casa era piena di mobili e quindi da svuotare.



Il suicidio sotto i portici del centro - Le forze dell'ordine sono state allertate dai passanti, che alle prime ore del mattino hanno notato, in una via del centro sotto i portici, una persona accasciata per terra, con una pistola in mano. Si trattava di Galeazzo Bartolucci, antiquario molto noto in città. All'arrivo degli agenti, l'uomo era già morto dopo essersi sparato un colpo in testa. Ancora prima erano stati chiamati i vigili del fuoco per un incendio al piano terra della palazzina che si affaccia sulla piazzetta privata Fratelli Bartolucci.



Spento l'incendio, i pompieri hanno rinvenuto nell'abitazione dell'antiquario, al pimo piano della struttura, i corpi anneriti dal fumo della moglie dell'antiquario, Mariella Mangolini, e del figlio Giovanni, entrambi uccisi da un colpo di pistola alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver ucciso i suoi familiari, l'uomo avrebbe dato fuoco all'abitazione: si trattava di un appartamento che pare fosse stato dichiarato inagibile in seguito al terremoto, ma in realtà ancora occupato.