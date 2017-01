Coniugi uccisi nel Ferrarese, parla la madre del 17enne: "Temo che si tolga la vita"

E' distrutta dal dolore la madre del ragazzo di 17 anni coinvolto nell'omicidio a Pontelangorino , nel Ferrarese, di Salvatore Vincelli (59 anni) e della moglie Nunzia Di Gianni (45 anni). La coppia è stata uccisa a colpi d'ascia . "Non lo pensavo capace di una cosa del genere, ma adesso gli staremo vicino: abbiamo paura che si tolga la vita". "E' pentito di quello che ha fatto", spiega a Mattino 5 la donna che esprime tutto il suo dolore ma anche la sorpresa per un'amicizia che ha messo nei guai il figlio. "Gli voglio bene, ho detto a mio marito di dargli un bacio perché io gli voglio bene", ripete commossa.

L'amico del cuore - Forse il delitto è maturato per il risentimento del 16enne nei confronti dei genitori preoccupati del suo comportamento scolastico. Questo avrebbe portato il ragazzo a chiedere aiuto per ucciderli entrambi al 17enne, con la promessa di mille euro: 80 euro sarebbero dati in anticipo.