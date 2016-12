Cadavere nel Reno a Bologna, forse era spacciatore in fuga

Un cadavere è stato visto galleggiare nel fiume Reno, alla periferia di Bologna, ed è stato recuperato dalle forze dell'ordine e dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti con il 118. Sono in corso verifiche per accertare se si tratta del corpo di uno spacciatore marocchino che venerdì si era gettato nelle acque del fiume per sfuggire alla polizia e del quale da quel momento si erano perse le tracce.