Emergenza a Orbetello, in laguna 40 tonnellate di pesci morti di caldo

Il sindaco Monica Paffetti ha dichiarato che per il momento "sono state fissate barre di contenimento per una lunghezza di circa 300 metri per evitare il passaggio del pesce morto dalla laguna di levante e di ponente; in parte sono state usate per concentrare il materiale al fine di facilitarne la raccolta, ieri di 40 tonnellate. Oggi invece - ha aggiunto - sono stati montati quattro chilometri di rete da pesca sempre con funzione di contenimento per delimitare l'area interessata dal fenomeno".



Non solo il sindaco ma anche i pescatori, associazioni, Guardia Forestale e Vigili del Fuoco sono a lavoro per rimuovere le circa quaranta tonnellate di pesce morto, che verrà smaltito da una ditta specializzata. In queste ore si sta preparando la richiesta per ottenere lo stato di calamità naturale. I danni calcolati fino a questo momento ammontano a circa quindici milioni di euro.