Duplice omicidio di Cison, i familiari: "Non riusciamo ancora a crederci"

Non è ancora stato risolto il mistero di Cison di Valmarino, il piccolo comune in provincia di Treviso dove una coppia di pensionati è stata brutalmente assassinata. Loris Nicolasi e Anna Maria Niola sono stati uccisi a colpi di spranga e coltellate e poi lasciati agonizzanti nel giardino dietro la loro casa. "Non riusciamo ancora a crederci", dice con voce rotta Liliana, la sorella di Loris, in un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque. "Ho parlato con mia nipote Katiuscia che mi ha raccontato di aver trovato il papà, era distrutta", aggiunge la donna, che nega con forza l’ipotesi secondo cui il fratello avesse problemi con qualcuno. "Non aveva problemi con nessuno, era una brava persona".