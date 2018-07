Donna uccisa nel Senese, marito trovato impiccato a un albero | Omicidio-suicidio anche nel Messinese

Un agricoltore italiano di 41 anni ha soffocato la moglie, 40enne originaria del Venezuela, con un cuscino all'interno dell'abitazione di Cetona (Siena) in cui la coppia viveva da un anno e mezzo. I sospetti degli inquirenti si sono da subito concetrati sull'uomo, trovato poco dopo impiccato a un albero. Con molta probabilità potrebbe quindi trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. A dare l'allarme era stato il padre dell'uomo, che abita nella casa accanto a quella dei coniugi.



Il secondo omicidio è avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Nicola Siracusa, un pasticcere di 53 anni, ha ucciso l'ex moglie Maria Carmela Isgrò, 48enne, e poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo gli inquirenti l'uomo al culmine di una lite ha ammazzato la donna, impiegata del comune del Longano, probabilmente strangolandola. I due, separati legalmente e con una figlia, vivevano nello stesso stabile in piani diversi. La donna anche in passato aveva denunciato maltrattamenti.