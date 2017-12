Denigrarono farmaco, rischio processo per vertici Roche e Novartis

Per la presunta campagna denigratoria, a partire dal 2011, del farmaco Avastin, destinato alla cura della vista, gli amministratori delegati in Italia di Roche, Maurizio De Cicco, e di Novartis, George Schrockn Fuchs, rischiano di finire sotto processo a Roma per aggiotaggio. Il pm Stefano Pesci ha notificato loro l'avviso di chiusura indagine. Si tratta della procedura che, in genere, anticipa la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati.