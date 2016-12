Cyberbullismo, dal 2015 sono 397 le denunce: non lasciamo sole le vittime

E' sempre più allarme in Italia per il cyberbullismo: da gennaio 2015 a settembre 2016 sono state presentate 397 denunce relative a vittime minorenni , soprattutto per ingiurie e minacce. Lo riferisce la polizia in occasione della nuova campagna di sensibilizzazione #cuoriconnessi . Molti casi riguardano anche la diffusione di materiale pedopornografico e immagini scattate magari in contesti di apparente intimità diffuse in Rete.

I numeri sono impressionanti delle 397 denunce 7 sono per diffamazioni on-line; 144 per ingiurie, minacce o molestie; 13 per stalking; 137 per furto di identità digitale sui social network; 36 per diffusione di materiale pedo-pornografico. In tutto, però, i minori denunciati sono solo 90 di cui la maggior parte per diffusione di materiale pedo-pornografico. Dati che fanno riflettere soprattutto se si considera che 397 denunce significano 397 vittime che hanno sofferto dietro lo schermo di un cellulare o un computer.



La nuova campagna della polizia è stata presentata di fronte a una platea di circa 1300 studenti romani al teatro Brancaccio di Roma. Le autorità non vogliono accusare nessuno ma vogliono informare chi ne può offrire e dire loro che c'è chi li può aiutare.



Il cyberbullo non è un bullo qualunque che prepotentemente prende di mira la vittima nei corridori della scuola: il cyberbullo può essere chiunque, adulto, adolescente o bambino, maschio o femmina e non lascia scampo alla sua vittima. Lui o lei può colpire ovunque e a qualsiasi ora: la vittima non è sicura nemmeno nella propria casa. Proprio per questo le conseguenze del cyberbullismo possono essere catastrofiche e portare chi ne è vittima alla depressione o peggio.



Durante l'evento è intervenuto anche il capo della polizia Franco Gabrielli dichiarando: "Le istituzioni pensano di dotarsi di uno strumento repressivo come il reato sul cyberbullismo. Più che avere un approccio a trovare il colpevole e metterlo in carcere dobbiamo fare un grande sforzo culturale di vicinanza, stare vicini alle vittime e creare le condizioni perchè gli altri non diventino carnefici". In rete è stato anche lanciato il sito nocyberbullismo.it per cercare di informare il pubblico, genitori in primis, sui segnali di disagio che le vittime possono manifestare.