Crollo ponte, Autostrade:lettera di febbraio a Mit non era d'allarme

La lettera inviata al ministero delle Infrastrutture dalla società Autostrade per l'Italia, resa nota dall'Espresso, non era "d'allarme" ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto Polcevera. E' quanto sottolinea in una nota il gruppo della famiglia Benetton definendo fuorviante un'interpretazione allarmistica.