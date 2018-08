"Da lunedì disponibili risorse per mezzo miliardo" - "Se dobbiamo parlare di importi possiamo ipotizzare mezzo miliardo, ma questo non è il momento per i numeri", ha sottolineato Castellucci in conferenza stampa entrando nel merito dell'importo che la società "già da lunedì" stanzierà a favore degli interventi per Genova.



"Fondo per indennizzare gli sfollati"- "Per potere costruire il ponte in sicurezza sarà stanziato un fondo per dare indennizzi a tutti coloro che saranno costretti a lasciare le case", ha poi spiegato l'amministratore delegato. Inoltre, ha aggiunto, "c'è l'ipotesi di liberalizzare i pedaggi nel nodo di Genova da Bolzaneto a Voltri a Genova Ovest da lunedì"



Di Maio: "Lo Stato non accetta elemosine, avanti con la revoca" - "Sia ben chiaro, lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto". E' quanto scrive il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, su Facebook replicando alle dichiarazioni di Castellucci. "L'unica strada che il governo seguirà - ha aggiunto - è quella di andare avanti con la procedura di revoca. Le loro scuse servono a poco e non vi è modo di alleviare le sofferenze di una città distrutta dal dolore".



Salvini: "Da Autostrade solo il minimo sindacale" - "Ho visto che Autostrade ha chiesto scusa e che metterà dei soldi, meglio tardi che mai, ma se qualcuno pensa che con questo possano pagare le loro colpe ha sbagliato, è solo il minimo sindacale". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).



"Responsabilità del crollo resta da accertare" - Secondo Castellucci, la responsabilità del crollo deve essere ancora essere accertata e "spetterà alla magistratura". "Il ponte Morandi - ha spiegato - fu costruito negli anni 60 non da noi, ma da un altro ente. Bisognerà vedere come è stato costruito e altri elementi per potere definire le responsabilità di un evento che deve essere ancora indagato a fondo".



"Daremo tutto il supporto ai magistrati per capire" - "Dubbi sullo stato di manutenzione del ponte - ha proseguito - mi dicono che erano stati superati. Tutte le relazioni di cui sono a conoscenza davano uno stato di salute buono del ponte. Però questo sarà oggetto di verifiche, di analisi della magistratura e di perizie e sarà prima priorità". E Castellucci ha poi ribadito: "Verificheremo e daremo tutto il nostro sostegno alla magistratura".



"Ponti rete sicuri, ma rifaremo analisi" - "Posso dire, sulla base delle analisi tecniche, che i ponti della nostra rete sono sicuri. Ciò premesso, ho chiesto a tutti di rifare un'analisi critica di tutte le analisi che abbiamo, perché un eccesso di cautela è forse giusto spenderla. Per cautela intendo attenzione, analisi e verifiche", ha affermato.



Presidente di Atlantia: "Impegno per alleviare le sofferenze di Genova" - "Ci impegniamo alleviare le sofferenze della città di Genova", una città ferita. Così Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia, in apertura di conferenza stampa. L'impegno di Atlantia, che controlla il 100% di Autostrade, è da attuare "in immediato, una volta ottenuto il consenso delle autorità". Cerchiai ha quindi espresso il proprio dolore e quello della società per le vittime e per le loro famiglie e ringraziato tutti i soccorritori.