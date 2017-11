Cremona, 14enne "malato" di playstation: il giudice lo toglie alla famiglia

È caduto nella trappola dei videogiochi. Un vortice da cui non riesce più a uscire. Per questo, il Tribunale dei minori di Brescia ha deciso di allontanarlo dalla famiglia, incapace di liberarlo dalla dipendenza. È quanto accaduto a un 14enne di Crema, alunno di terza media. Era arrivato perfino a saltare le lezioni pur di avere più tempo per giocare alla playstation. Il giudice ha deciso che il giovane dovrà andare in comunità. Il provvedimento annunciato non è ancora stato applicato, ma ha dato i primi frutti: il 14enne ha consegnato l'apparecchio alla mamma e adesso frequenta regolarmente le lezioni.