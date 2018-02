Circoncisione, costi troppo elevati. L’alternativa? Il rischiosissimo fai da te

L'inviata di Striscia Rajae si è occupata della circoncisione, l'antica pratica rituale che prevede la rimozione del prepuzio chirurgicamente. Un'operazione dolorosa e rischiosa che andrebbe fatta fare a dei professionisti in ospedale. In Italia, si calcola che circa la metà dei musulmani si affida a personale non specializzato per l'operazione. Nel nostro paese, infatti, l'Asl non pratica la circoncisione e si arrivano a spendere anche 500 euro per effettuare l'operazione in una clinica privata. La Regione Piemonte per mettere un freno alle circoncisioni clandestine ha deciso di avviare un protocollo. Da sei mesi in avanti sarà possibile sottoporsi all'operazione a un prezzo fissato a 280 euro. Ancora tanti, troppi soldi per molti che, allora, decidono di affidarsi a dei “macellai” per l'operazione. Un "fai da te" che può avere conseguenze fatali.