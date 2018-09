Castelfranco Emilia, sparano a uno straniero ed esultano

Rischiano di essere indagati per odio razziale i due giovani che, con una pistola ad aria compressa, da un'auto hanno sparato contro un 27enne pachistano, ferendolo. E, dopo averlo colpito, hanno esultato. E' successo nella notte a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Pare che l'intenzione iniziale non fosse quella di colpire deliberatamente uno straniero, ma sul punto sono in corso degli accertamenti dei carabinieri.