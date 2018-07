Due casi in due giorni , il 26 luglio nel Vicentino e il 27 luglio nel Casertano . Gli episodi di spari e agguati nei confronti di immigrati si stanno però sommando in maniera allarmante da un mese e mezzo. Dall'11 giugno, quando due ragazzi maliani sono stati vittima di un attacco sempre in provincia di Caserta, la lista di vicende di questo tipo è ormai arrivata a quota otto . Un'escalation preoccupante, che fa temere l'ipotesi di emulazione dopo il clamoroso fatto di febbraio a Macerata , quando Luca Traini ferì sei persone straniere sparando dalla sua auto.

11 giugno - A Caserta due ragazzi del Mali ospiti in una struttura Sprar vengono colpiti da colpi di pistola ad aria compressa partiti da un'auto in corsa; uno dei due Daby viene ferito all'addome.



20 giugno - A Napoli un maliano di 22 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è ferito alla pancia da un piombino, sparato ancora una volta da una macchina.



2 luglio - A Forlì una donna nigeriana viene avvicinata da uno scooter e ferita a un piede.



5 luglio - Nuovamente a Forlì un ivoriano in bicicletta rimane ferito dopo essere stato colpito nella pancia da proiettili softair sparati da un'auto.



11 luglio - A Latina da un veicolo partono alcuni colpi diretti a due giovani nigeriani ad una fermata dell'autobus.



17 luglio - Una bambina rom di 13 mesi in braccio alla mamma finisce in ospedale dopo essere stata ferita da un uomo che si trovava su un balcone.



26 luglio - In provincia di Vicenza un operaio di Capo Verde è colpito alla schiena da un'arma da fuoco impugnata da un uomo sul balcone di casa.



27 luglio - A Caserta un guineano richiedente asilo politico è ferito al volto da una pistola ad aria compressa.