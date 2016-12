L'ex moglie che convive e che chiude anche la nuova relazione stabile nata dopo il divorzio non ha nulla a pretendere dall'ex coniuge. La Corte di Cassazione, con la sentenza 19345, stabilisce che l'assegno di mantenimento decade già con l'inizio del nuovo rapporto a due e non può essere reintrodotto dopo la fine dello stesso. In questo modo è stata respinta la richiesta di una donna di Latina, divorziata dal 2011, che dall'ex marito pretendeva l'assegno a vita dopo il fallimento della nuova convivenza.