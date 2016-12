"Finalmente un tribunale che si muove in tempi brevi e fa giustizia". All'indomani della sentenza in primo grado sul caso Olivetti, parla Claudia Cesare Nicolin, nipote di Marcello Costanza, dipendente dell'azienda di Ivrea. "E' positivo che si voglia garantire una tutela alle famiglie", aggiunge la donna. L'uomo, vittima dell'amianto, è morto nel 2012 all'età di 75 anni: "Mio nonno ha lavorato tutta la vita per la Olivetti, e la considerava casa sua. In azienda aveva anche conosciuto mia nonna, sua moglie".