Carmen Di Pietro: “Non rinuncio alla pensione di reversibilità”

A distanza di 18 anni dalla morte del giornalista Sandro Paternostro, sua moglie Carmen Di Pietro non ha alcuna intenzione di rinunciare alla pensione di reversibilità che ammonta a 5000 euro lordi, pari a circa 3000 euro netti al mese. E non ha problemi ad ammetterlo candidamente in diretta tv, come ha fatto a Quinta Colonna, su Canale 5: “Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione, ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…”, ha spiegato. “Così tanto da non riuscire a fare più nemmeno i conti”, ha scherzato con lei il conduttore Paolo Del Debbio. La showgirl ha raccontato di aver avuto un compagno (Giuseppe Iannoni) con cui si è unita soltanto in chiesa, proprio per poter mantenere la pensione di reversibilità. E quando il giornalista Mario Giordano le ha chiesto: “Non è un po’ una furbetteria?”, Carmen Di Pietro ha risposto: “Se trovate una persona che al mio posto farebbe il contrario di quello che sto facendo io, portiamola qui per un faccia a faccia”.