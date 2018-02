Pensioni, più vicino il cumulo gratuito tra Inps e casse professionali

Molti enti previdenziali, una sola pensione. Gratis. I circa 700mila lavoratori che hanno versato contributi sia all'Inps, sia a casse private professionali, potranno richiedere il cumulo gratuito delle somme spettanti. La domanda dovrà essere presentata all'ultimo ente presso cui il soggetto interessato è stato iscritto. In passato, l'opzione di cumulo aveva costi significativi. Già da 14 mesi, era previsto che diventasse gratuita, ma solo tra qualche settimana lo diventerà davvero, grazie all'accordo tra Inps e Adepp, associazione che rappresenta le casse private. Chi ha presentato domanda nei mesi passati – circa 5mila persone – non dovrà presentarla di nuovo.