Ucciso a colpi di mazza nel Casertano, arrestato il nipote

La polizia ha arrestato a Fondi (Latina), Gaurav Kainth, il 20enne indiano accusato di aver ucciso a colpi di mazza lo zio a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. L'uomo ha ammesso di aver litigato con il parente, raggiunto in Italia solo da pochi giorni, e di averlo colpito alla testa con una mazza di ferro, fuggendo dopo essersi reso conto di quello che aveva fatto. I due avrebbero litigato per una disputa patrimoniale su una casa in India.