Napoli: sette coppie rifiutano bimba down, il Tribunale la affida a single

Ha trovato una famiglia la neonata partorita in un ospedale partenopeo e abbandonata dalla madre perché affetta da sindrome di down. A far discutere è però, l'iter e la conclusione dell'affido. Il Tribunale dei Minori ha interpellato ben sette delle coppie in lista di attesa per una adozione, ma tutte si sono tirate indietro quando hanno appreso della condizione della piccola. A quel punto i giudici napoletani hanno assegnato la bimba a un papà single, che in teoria non sarebbe idoneo, in quanto non coniugato, al processo che porta all'adozione.