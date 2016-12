Napoli, rapina una gioielleria con la suocera e stringe la mano alla vittima

Rapina singolare quella andata in scena nel quartiere Ponticelli di Napoli. A puntare l'arma contro il titolare di una gioielleria per rubare preziosi sono stati due Bonnie e Clyde particolari, genero e suocera. Non solo, una volta sottratti i preziosi, la donna ha lasciato il negozio mentre lui è rimasto a parlare con il titolare. "Sono costretto a fare questo", dice mostrandogli il suo documento. Alla fine i due si stringono persino la mano.