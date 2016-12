Milano, rapina in appartamento: 14enne ferito con un coltello

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con una coltellata al fianco da due uomini sorpresi a rubare nel suo appartamento nel quartiere San Siro a Milano. Il 14enne era rientrato in casa dopo scuola ed era solo quando è stato assalito dai due ladri: ha tentato di reagire ma è stato ferito. I due uomini sono poi fuggiti. Portato in ospedale, il giovane non è in gravi condizioni.