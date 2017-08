Napoli, rapina da "arancia meccanica" in villa: c'era anche un dodicenne

A soli 12 anni ha tenuto sotto la minaccia di un grosso cacciavite il proprietario disabile di una villa di Massa Lubrense (Napoli) mentre i suoi fratelli, di 17 e 30 anni, svaligiavano il caveau. La rapina in stile "arancia meccanica" è avvenuta in pieno giorno. I tre giovani, identificati e fermati, vivevano in un campo rom nel Napoletano. Hanno razziato argenteria e denaro per circa 50mila euro, dopo avere picchiato violentemente il proprietario.