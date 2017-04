Napoli, racket e traffico di droga: 30 arresti nel clan Orlando

Trenta persone, ritenute elementi di spicco del clan Orlando attivo nei comuni di Marano, Calvizzano e Quarto, sono finite in manette nel Napoletano per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione di armi da guerra. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Napoli su richiesta della Dda, sono state eseguite dai carabinieri di Castello di Cisterna.