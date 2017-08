Napoli, incendio nella zona tangenziali nel quartiere Vomero | Evacuato un palazzo

Un incendio è divampato nella zona del vallone all'uscita della tangenziale di via Caldieri, nel quartiere Vomero a Napoli. Si registrano problemi alla circolazione ed è stata disposta l'evacuazione di un palazzo. "Purtroppo il caldo e la mancanza di piogge che dura ormai da mesi non fanno altro che aiutare i delinquenti che stanno appiccando il fuoco per fini speculativi e, in alcuni casi, anche solo per divertimento", affermano i Verdi.