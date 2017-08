Emergenza roghi a Roma, incendio a Settebagni: chiusa per alcune ore la A1

Curcio: "Record di incendi nel 2017" - "Dal primo gennaio 2017 a oggi abbiamo dovuto affrontare 955 richieste di intervento della flotta nazionale per lo spegnimento di incendi. Un record assoluto degli ultimi 10 anni". Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, durante un'audizione in Commissione Territorio e Ambiente al Senato. Nella settimana dal 10 al 17 luglio "abbiamo ricevuto 325 richieste" ha aggiunto.



Minniti: "Competenza primaria è delle Regioni" - "La flotta aerea sta producendo uno sforzo eccezionale e il Coau, il Centro operativo aereo unificato, vanta una delle migliori flotte aeree e ha compiuto 2000 ore di volo dal 15 giugno a oggi contro le 509 dello scorso anno". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti al question time rispondendo a un'interrogazione sulla flotta mezzi antincendio.



"Il corpo dei Vigili del fuoco ha messo a disposizione del Coau 16 canadair e 15 elicotteri, utilizzando in parte mezzi provenienti dal corpo forestale e in parte mezzi propri. I mezzi non utilizzati - ha spiegato - erano in fermo programmato obbligatorio per motivi tecnici". Minniti ha anche sottolineato che "la competenza primaria nella lotta agli incendi è delle Regioni" e "la recente riforma della Pa non ha inciso su disponibilità dei mezzi".



Minniti: "Mancano in organico 3.314 Vigili del fuoco" - "L'Amministrazione dell'Interno, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse alla difficile congiuntura economica finanziaria del Paese, ha dedicato una particolare attenzione al ripianamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sia con iniziative legislative di incremento dell'organico teorico, di circa 2500 unità, sia con il rafforzamento delle presenze effettive presso le strutture territoriali", ha ricordato il ministro Minniti, aggiungendo: "Tali misure hanno permesso di assumere recentemente 848 unità di Vigili del fuoco, di cui circa la metà ha assunto servizio il 5 giugno scorso mentre la restante parte sta frequentando il corso di formazione".



Inoltre, "l'Amministrazione è stata altresì autorizzata a bandire una nuova procedura selettiva, attualmente in atto, per l'immissione di altri 250 giovani", e - ha sottolineato il ministro - "tale misura, oltre a ridurre le carenze di organico, attualmente pari, nel complesso, a 3.314 unità su un organico complessivo, di 37.481, consentirà anche di incidere sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano operativo che su quello funzionale".