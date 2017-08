Napoli, bambina precipita da terzo piano: salvata da fili biancheria

Aveva annodato le lenzuola per scendere dal terzo al secondo piano del suo palazzo, ma non ha retto la presa ed è precipitata. Si è salvata per miracolo una bambina di 11 anni, la cui caduta è stata attutita dai fili della biancheria. La piccola è stata poi soccorsa dal personale del 118 e ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, dove le è stata diagnosticata "una frattura alla gamba sinistra e una forte contusione alla spalla".