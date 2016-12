Napoli, 21enne meccanico ucciso da due sicari

Pistola

Non ce l'ha fatta Luigi Galletta, il meccanico di 21 anni vittima di un agguato nel pomeriggio di oggi nel centro storico di Napoli, in via Carbonara. Galletta era stato colpito al torace da tre colpi di arma da fuoco e ricoverato in codice rosso all'ospedale Loreto Mare dove i sanitari hanno provato a operarlo d'urgenza. Il giovane era stato avvicinato da due persone in sella ad una moto di grossa cilindrata.