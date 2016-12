25 febbraio 2015 Maltempo, frana a Ischia: muore 50enne Dramma nel comune di Barano. Giuseppe Iallonardo è stato travolto mentre era intento a controllare i danni causati dalle piogge al suo ristorante Tweet google 0 Invia ad un amico

18:46 - Un 50enne, Giuseppe Iallonardo, è morto nell'isola di Ischia a causa di una frana in località Olmitello-Maronti, nel comune di Barano. L'uomo si trovava nell'area per controllare eventuali danni provocati dalla pioggia al suo ristorante e alla sua abitazione.

Iallonardo con la sua famiglia era titolare di un ristorante nella zona oasi La Vigna. Dopo pranzo, ha raccontato il fratello, si era recato in fondo all'alveo per verificare se, viste le forti piogge, ci fosse un pericolo di frane o altri problemi nella zona.



Non avendolo più visto tornare, il fratello ed altri parenti si sono preoccupati ed hanno avviato le ricerche. Poco dopo la scoperta: una frana - non di grosse dimensioni - si era staccata dal vallone di Olmitello-Maronti e lo aveva colpito in pieno sotterrandolo. Lanciato l'allarme sono giunti sul posto altri familiari ed i carabinieri della stazione di Barano.



Il 50enne, raccontano i suoi parenti, per tutta la vita si era impegnato per la tutela della zona dove viveva, dell'intero comune di Barano e dell'isola d'Ischia partecipando attivamente ad associazioni e liste civiche comunali. La sua salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.



Isola tagliata in due dal maltempo - Fortemente colpita dal maltempo, l'isola di Ischia è tagliata in due per la chiusura della strada provinciale di collegamento tra i comuni di Barano e Serrara Fontana (Napoli). Da giorni si susseguono crolli di massi e terreno sulla strada per le continue piogge.