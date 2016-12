Maltempo,Benevento:evacuate caseProtezione Civile dirama allerta meteo

Allontanate un migliaio di persone dalle loro case - Circa un migliaio di persone, residenti nelle contrade di Ponte Valentino, Pantano, Ponticelli, Santa Clementina e via Cosimo Nuzzolo di Benevento sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni si disposizione del Comune. Diversi abitanti, però, non hanno abbandonato le case, preferendo sistemarsi ai piani alti delle abitazioni. Presidi della Protezione civile e della Polizia municipale sono stati allestiti all'ingresso delle zone a rischio per vietare l'accesso. La procura indaga per inondazione colposa - La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di inondazione colposa. Un consulente della Procura ha fatto un sopralluogo nella zona della diga di Capolattaro Scuole chiuse anche martedì - Intanto un'ordinanza del sindaco ha disposto la chiusura delle scuole "di ogni ordine e grado" del Comune anche per la giornata di martedì. Per la ripartenza delle normali attività didattiche saranno diffuse comunicazioni ulteriori legate all'evolversi del quadro di emergenza in atto. Bomba d'acqua su paese del Beneventano - E' allarme a Castelpagano (Benevento), nella zona del Fortore, al confine col Molise: sul paese si è abbattuta una bomba d'acqua. Ruscelli esondati, strade che si sono trasformate in fiumi di fango alto mezzo metro, numerose segnalazioni di frane su varie arterie stradali locali e nel centro del paese, a rischio ora ci sono anche alcune abitazioni per le quali si sta ipotizzando lo sgombero forzato. Tutte le contrade del paese sono praticamente rimaste isolate. Esondano i fiumi Tammaro e Calore - E' sempre più drammatica la situazione nella provincia di Benevento. A causa del nubifragio infatti anche i fiumi Tammaro e Calore sono esondati. Situazione sempre più difficile da gestire a Baselice, San Bartolomeo in Galdo e altri paesi della zona fortorina. Tra i centri più colpiti dalla nuova perturbazione c'è anche Pesco Sannita.

Molise: 60 persone evacuate per smottamento - Una sessantina di persone sono state evacuate dalle loro case in contrada Taverna a Sesto Campano (Isernia) dove uno smottamento è finito sulle abitazioni. "Si è staccato un costone ed è stato terribile - raccontano - abbiamo visto arrivare una pioggia di fango, detriti, pietre, alberi, che è arrivata fino ai tetti delle abitazioni, siamo vivi per miracolo". Sono scoppiate anche alcune tubature. La Protezione Civile è al lavoro per l'accoglienza degli sfollati in albergo.



Situazione critica in tutto il Molise - E' piena emergenza maltempo in Molise. Le abbondanti piogge che stanno interessando tutta la regione creano ovunque danni e disagi. Sono decine gli allagamenti sia in provincia di Campobasso che in quella di Isernia. Particolarmente difficile la situazione nell'area del Matese, nei comuni di Guardiaregia, Bojano e Vinchiaturo (Campobasso), dove i torrenti hanno invaso strade e campi. Stesso scenario nella zona di Venafro (Isernia) dove l'acqua ha invaso anche alcune abitazioni. In seguito agli allagamenti è stato chiuso un tratto della Statale 'Sannitica' a Guardiaregia (Campobasso) mentre per uno smottamento è chiuso anche un tratto della Statale 'Val Fortore' nel territorio di Riccia (Campobasso).



La statale 85 è bloccata da una frana all'altezza di Sesto Campano (Isernia). La strada che collega Molise e Campania è impraticabile. Non si esclude che alcune famiglie che abitano nella zona debbano evacuare le case. Il traffico è deviato sulla Casilina con grossi disagi per un lungo incolonnamento di auto da far defluire in entrambi i sensi. La frana è avvenuta poco dopo un violento temporale. Problemi anche a Venafro (Isernia) per allagamenti di seminterrati e cantine.



Maltempo: allerta meteo, in arrivo temporali al sud - La perturbazione presente sull'Italia, porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede precipitazioni localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, prima su Basilicata e Calabria e, successivamente, su Campania e Puglia. Il Dipartimento, sulla base dei fenomeni previsti, ha anche valutato per martedì una criticità arancione su buona parte della Calabria, su Puglia, Campania, Basilicata e sui bacini meridionali e di sud-ovest del Molise.