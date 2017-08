Il sindaco di Ischia: "Non siamo un'isola di abusivi" - Ma il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino replica con forza dicendo: "La nostra non è una collettività di abusivi. Ora basta". E alla stampa rivolge un appello: "Dite come realmente stanno le cose. L'isola d'Ischia non è un'isola terremotata. Una diversa rappresentazione della vicenda sta arrecando più danni del terremoto".



E aggiunge: "Non sono stati mai interrotti servizi, come quelli dei trasporti, le aziende hanno continuato a lavorare. E oggi non c'è il rischio per nessuno. Con grande orgoglio e dignità gli ischitani sono pronti a lavorare per il futuro".



La Procura: edilizia illegale e costi sociali - Sul possibile legame tra il fenomeno dell'abusivismo edilizio e il crollo di alcuni edifici sull'isola, il capo della Procura di Napoli è però molto duro: "Non sfuggono i costi sociali, che anche in queste occasioni si rivelano, di fenomeni gravi come quello dell'edilizia illegale e dell'abusivismo edilizio. All'abusivismo edilizio corrisponde una delle priorità del lavoro della procura della Repubblica di Napoli; un fenomeno che in Campania ha dimensioni straordinariamente gravi e come tale va affrontato".



Ad alimentare le polemiche ci sono i dati diffusi da Legambiente, secondo cui che nei 6 comuni dell'isola le pratiche di condono in 30 anni sono state 27mila: 7.235 nel solo comune di Ischia, spiega l'ingegner Sandro Simoncini, docente di Urbanistica alla Sapienza e presidente di Sogeea. Migliaia di queste istanze (circa 4.400 a Ischia) sono ancora da evadere, mentre è proseguita "una sistematica speculazione edilizia" "utilizzando anche materiali e tecniche di scarsa qualità", afferma l'urbanista.



Il tema degli abusi edilizi è stato più volte al centro di indagini giudiziarie. Uno dei filoni di un'inchiesta che tra 2013 e 2014 ha scosso gli uffici giudiziari di Napoli, quella su presunti episodi di corruzione che fece scattare misure cautelari nei confronti di avvocati, cancellieri e dipendenti pubblici, riguarda anche Ischia: il sospetto è che tra i fascicoli processuali manipolati alcuni riguardino proprio processi per abusi edilizi nell'isola.