23 agosto 2017 17:18 Terremoto Ischia, Pinotti: "Il 29 agosto stato dʼemergenza in Cdm" Nuova piccola scossa nella notte, una trentina le persone che hanno passato la notte nelle tende fornite dalla Protezione civile

Il 29 agosto si riunirà "il Consiglio dei ministri dove porteremo la delibera per lo stato di emergenza" a Ischia "e seguiremo, anche attraverso i sindaci, le successive necessità". Ad annunciarlo è il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, visitando i luoghi colpiti dal terremoto sull'isola. Il ministro ha anche fatto visita in ospedale a Ciro, il bambino messo in salvo dai soccorsi dopo i suoi due fratelli più piccoli, per donargli una medaglia ricordo.

Nuova scossa mercoledì - Una piccola scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, è stata registrata mercoledì dall'Ingv con epicentro a Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia. Non si ha notizia al momento di nuovi crolli o danni alle persone. Intanto sono circa 200 le persone ospitate negli alberghi in attesa delle verifiche di agibilità delle abitazioni. Incerto il numero complessivo degli sfollati, molti dei quali accolti da parenti e amici. Gli abitanti delle zone più colpite sono in tutto 2.600.



Il Papa: "Vicini a chi soffre" - Il Papa ha rivolto la sua preghiera alla gente colpita del terremoto e ha detto: "Esprimo affettuosa vicinanza a quanti soffrono a causa del terremoto che lunedì sera ha colpito l'isola di Ischia. Preghiamo per i morti, per i feriti, per i rispettivi familiari e per le perone che hanno perso la casa".