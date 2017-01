Esplosione per una fuga di gas a Napoli, un morto e cinque feriti

Esplosione a Napoli: panico in città 1 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 2 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 3 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 4 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 5 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 6 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 7 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 8 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 9 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 10 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 11 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 12 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 13 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 14 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 15 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 16 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 17 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 18 di 35 LaPresse LaPresse Esplosione a Napoli: panico in città 19 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 20 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 21 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 22 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 23 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 24 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 25 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 26 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 27 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 28 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 29 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 30 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 31 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 32 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 33 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 34 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città 35 di 35 Ansa Ansa Esplosione a Napoli: panico in città leggi dopo slideshow ingrandisci

Il gas è esploso per cause ancora da accertare mentre gli operai erano al lavoro nella piscina. Il 60enne è morto carbonizzato nell'incendio divampato in seguito alla violenta deflagrazione. Tre i dipendenti della ditta feriti in modo grave, mentre le altre due persone rimaste coinvolte nell'incidente sarebbero due passanti.



Oltre alle quattro vetture distrutte, lo scoppio ne ha danneggiate altre cinque: tutte erano nel parcheggio antistante la struttura. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, personale del 118 e la polizia. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli, presso il Centro Grandi ustioni.



"Abbiamo sentito un boato fortissimo. Poi tutti ci siamo precipitati in strada. Sono stati minuti di vero terrore". E' quanto raccontano alcune persone che abitano nei pressi del luogo in cui c'è stata l'esplosione. L'incidente è avvenuto all'interno di un complesso sportivo di via Guantai ad Orsolone, nella zona collinare di Napoli non lontano da alcuni importanti presidi ospedalieri.