Dalla sua Pietrelcina a San Giovanni Rotondo: il viaggio delle spoglie di San Pio

Fin dall'alba centinaia di "pucinari", come si chiamano gli abitanti di Pietrelcina, si sono stretti intorno alle reliquie del loro santo che, dopo cento anni, ha fatto ritorno nella sua terra. In tanti lo hanno accompagnato fino al Duomo di Benevento da dove e' poi ripartito alla volta di San Giovanni Rotondo.



Il trasporto della salma di San Pio a Benevento è stato accompagnate anche da proteste da parte dei fedeli, risentiti per non avere la possibilità di entrare in chiesa. Ad accompagnare le spoglie polizia e carabinieri in assetto da guerra.