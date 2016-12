Papa Francesco: "La preghiera fa miracoli, voglio visitare la terra di San Pio"

"Cuore di Dio non è blindato" - Il Pontefice ha dedicato gran parte del suo intervento alla definizione del pregare. La preghiera, ha affermato, "è una chiave che apre il cuore di Dio, che non è blindato come tanti mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con la preghiera". Senza la preghiera, ha aggiunto Bergoglio, "la gioia si spegne e il cuore diventa noioso, voi volete avere un cuore noioso? No. E allora pregate, questa è la ricetta".



"Il perdono è una scienza da imparare" - In uno dei suoi numerosi inserti "a braccio", Papa Francesco ha poi dichiarato: "La bellezza del perdono e della misericordia è una scienza che dobbiamo imparare tutti i giorni". E ancora: "I gruppo di preghiera siano centrali di misericordia".



"San Pio è stato una carezza vivente di Dio" - La parole dedicate a San Pio sono state poi particolarmente commosse. "Padre Pio - ha detto Bergoglio - è stato un servitore della misericordia. Lo è stato a tempo pieno, praticando, talvolta fino allo sfinimento, l'apostolato dell`ascolto. E' diventato, attraverso il ministero della Confessione, una carezza vivente del Padre, che guarisce le ferite del peccato e rinfranca il cuore con la pace. San Pio non si è mai stancato di accogliere le persone e di ascoltarle, di spendere tempo e forze per diffondere il profumo del perdono del Signore".



Rivolgendosi poi direttamente ai gruppi di preghiera presenti in piazza, il Pontefice ha detto: "Io ho voglia di visitare la vostra bella terra, la terra di San Pio. Che chiunque ci vada possa trovare anche in voi un riflesso della luce del cielo". Parole alle quali i fedeli hanno risposto con un caloroso applauso. Nel suo saluto al Papa, il vescovo di Manfredonia Michele Castoro aveva detto: "Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, ti vogliamo un mondo di bene".