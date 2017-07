8 luglio 2017 13:04 Crollo palazzina Torre Annunziata, individuata anche lʼottava vittima Recuperato anche il corpo dellʼultimo disperso, il piccolo Salvatore Guida, di 8 anni. La Procura: al momento non ci sono indagati

I soccorritori al lavoro sulle macerie della palazzina crollata a Torre Annunziata hanno individuato anche il corpo dell'ultima vittima, il piccolo Salvatore Guida, di 8 anni. Assieme ai sette corpi già estratti dai vigili del fuoco, sale così a 8 il bilancio dei morti. Con l'individuazione dell'ultima salma sono state recuperate tutte le persone date inizialmente per disperse. Il pm: "Non escludiamo nessun ipotesi". Al momento non risultano indagati.

Interviene anche la Procura di Torre Annunziata che ribadisce come al momento non ci siano indagati. L'area è sotto sequestro La Procura già ieri ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio plurimo. "Non escludiamo alcuna pista" ha detto il pm Andreana Ambrosino, giunta nell'area del crollo di via Rampa Nunziate.

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha intanto fatto sapere che "stiamo valutando l'eventualità di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali", sottolineando però che "adesso è presto per queste cose. Attendiamo gli esiti delle autopsie e delle indagini. Per la città è una tragedia immane. Non facciamo polemiche e attendiamo i risvolti di ordine giudiziario".