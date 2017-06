Consigliere regionale denuncia: scarafaggi all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli

Non solo le zanzare, come già documentato nei giorni scorsi, ma anche scarafaggi accanto ai medicinali nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. E' quanto ha potuto constatare, nel corso di un'ispezione effettuata nella notte, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

"Il problema - ha aggiunto Borrelli - è che la maggior parte delle volte le ditte aggiudicatrici delle gare d'appalto per le pulizie non rendono il servizio così come dovrebbero".



Domenica il consigliere verde aveva denunciato una massiccia presenza di zanzare nella struttura ospedaliera, riservandosi di esercitare il suo potere ispettivo con un sopralluogo avvenuto poi nella tarda serata di domenica.



Lunedì mattina Borrelli è tornato al San Giovanni Bosco per incontrare il direttore sanitario della struttura.



La scorsa settimana lo stesso Borrelli aveva denunciato un altro caso, questa volta all'ospedale San Paolo della città partenopea: il consigliere regionale aveva diffuso le immagini di una paziente distesa in un letto invaso dalle formiche.