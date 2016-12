Gori perde la causa con la Rusic per un Basquiat da 6 milioni di dollari Cecchi Gori sconfitto in tribunale, a Rita un quadro da 6 milioni

Il produttore italiano Cecchi Gori ha perso la causa con l'ex moglie, Rita Rusic, per riavere un quadro da 6 milioni di euro. La tela, dell'artista americano Basquiat, Wine of Babylon, era appesa nella casa romana dei due ex coniugi.