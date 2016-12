Anziano muore sbranato da due suoi cani nel Salernitano: stava difendendo un altro cucciolo

Un uomo di 78 anni è morto sbranato da due suoi cani a Battipaglia, nel Salernitano , mentre cercava di difenderne un altro. L'anziano, che è stato aggredito davanti alla baracca dove vivono gli animali, è deceduto per le ferite riportate. Secondo quanto raccontato dai figli della vittima ai carabinieri, i due cani avevano già ucciso un altro cane di piccola taglia.

L'anziano era appena giunto sul posto per dare da mangiare agli animali. Quando però è sceso dal furgone, i due cani hanno tentato di aggredire il terzo cucciolo che si trovava all'interno del mezzo. Per difenderlo, l'anziano si sarebbe frapposto ai due cani che lo hanno trascinato e azzannato fino ad ucciderlo, ma nessuno ha assistito all'incidente. Solo in un secondo momento il corpo riverso a terra è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri.